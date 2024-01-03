Média indépendant, 100% financé par ses lecteurs
Facebook Instagram Linkedin Discord
Soutenir Bon Pote
Nous soutenir
Menu
Articles
Outils
S'inscrire à la Newsletter

Ça a déjà commencé.

Et d'ici la présidentielle 2027, la désinformation va s'intensifier. Même en travaillant d'arrache-pied, l'équipe Bon Pote manque de bras pour couvrir ses sujets. L'impact est déjà là, mais nous avons besoin de vous pour le démultiplier.

Bon Pote est un média indépendant sans pub et sans actionnaire, 6 personnes financées intégralement par leurs lectrices et lecteurs.

Vous financez nous recrutons nous agissons.

Objectif

+2000 donateurs mensuels

Les dons sont défiscalisables à hauteur de -66% et résiliables en un clic, sans engagement de durée.

0

avant le 21 septembre 2026

Je contribue mensuellement
À LA UNE
Photo par LILIAN AUFFRET / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
6 min de lecture

« L’État a délaissé la sécurité civile » : le cri de colère d’un pompier face aux mégafeux

Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder

PARUS RÉCEMMENT

Tout voir
3 min de lecture

Analyse : les Français font-ils avant tout confiance au RN contre les incendies ?

7 min de lecture

Comment les data centers réchauffent nos villes (1/2)

Capture d'écran d'un projet de mégaferme de saumon par PureSalmon, entreprise à l'origine du projet en Gironde.
3 min de lecture

Après les feux en Gironde, l’État autorise le projet de mégaferme de saumons

3 min de lecture

Analyse : les Français font-ils avant tout confiance au RN contre les incendies ?

7 min de lecture

Comment les data centers réchauffent nos villes (1/2)

Capture d'écran d'un projet de mégaferme de saumon par PureSalmon, entreprise à l'origine du projet en Gironde.
3 min de lecture

Après les feux en Gironde, l’État autorise le projet de mégaferme de saumons

5 min de lecture

« Le monde paysan a peur » : les récoltes s’effondrent après un début d’été catastrophique

7 min de lecture

Canicules : comment calculer le nombre de morts de la chaleur ?

5 min de lecture

« Le monde paysan a peur » : les récoltes s’effondrent après un début d’été catastrophique

7 min de lecture

Canicules : comment calculer le nombre de morts de la chaleur ?

CES ARTICLES
SONT FINANCÉS À 100% PAR NOS LECTEURS.

Bonpote est un média 100% indépendant et sans IA générative. Soutenez-nous à partir d’1€ par mois !
Soutenir Bon Pote
À propos de nous

EXPLORER PAR catégorie

ENVIRONNEMENT

Tout voir
Photo par LILIAN AUFFRET / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
6 min de lecture

« L’État a délaissé la sécurité civile » : le cri de colère d’un pompier face aux mégafeux

3 min de lecture

Analyse : les Français font-ils avant tout confiance au RN contre les incendies ?

7 min de lecture

Comment les data centers réchauffent nos villes (1/2)

Capture d'écran d'un projet de mégaferme de saumon par PureSalmon, entreprise à l'origine du projet en Gironde.
3 min de lecture

Après les feux en Gironde, l’État autorise le projet de mégaferme de saumons

3 min de lecture

Analyse : les Français font-ils avant tout confiance au RN contre les incendies ?

7 min de lecture

Comment les data centers réchauffent nos villes (1/2)

Capture d'écran d'un projet de mégaferme de saumon par PureSalmon, entreprise à l'origine du projet en Gironde.
3 min de lecture

Après les feux en Gironde, l’État autorise le projet de mégaferme de saumons

5 min de lecture

« Le monde paysan a peur » : les récoltes s’effondrent après un début d’été catastrophique

7 min de lecture

Canicules : comment calculer le nombre de morts de la chaleur ?

8 min de lecture

Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : la fin de l’anonymat en ligne ?

LES PARCOURS THÉMATIQUES

Vous ne savez pas par où commencer pour vous informer ? Découvrez notre sélection de parcours.

Pour commencer

9 articles | 5 Infographies
Accéder

GIEC : synthèse et analyse des rapports

8 articles | 6 Infographies
Accéder

Bases techniques du changement climatique

6 articles | 8 Infographies
Accéder

Comment répondre aux idées reçues

12 articles | 4 Infographies
Accéder
Accéder aux parcours thématiques

Comment répondre aux idées reçues

12 articles | 4 Infographies
Accéder

Criminels climatiques

4 articles | 0 Infographies
Accéder

Activisme : maintenant ou jamais ?

4 articles | 0 Infographies
Accéder

Lutter contre le greenwashing

5 articles | 0 Infographies
Accéder

Art, Sport & Culture

6 articles | 1 Infographies
Accéder

L’économie du monde de demain

7 articles | 2 Infographies
Accéder

L’eau dans tous ses états

6 articles | 0 Infographies
Accéder

Parcours mobilité – transports

13 articles | 5 Infographies
Accéder

Actions individuelles et bonnes nouvelles

7 articles | 2 Infographies
Accéder

Au-delà du climat

8 articles | 1 Infographies
Accéder

Pour commencer

9 articles | 5 Infographies
Accéder

GIEC : synthèse et analyse des rapports

8 articles | 6 Infographies
Accéder
Accéder aux parcours thématiques

IDÉES REÇUES

Tout voir
Photo par LILIAN AUFFRET / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
6 min de lecture

« L’État a délaissé la sécurité civile » : le cri de colère d’un pompier face aux mégafeux

3 min de lecture

Analyse : les Français font-ils avant tout confiance au RN contre les incendies ?

7 min de lecture

Comment les data centers réchauffent nos villes (1/2)

Capture d'écran d'un projet de mégaferme de saumon par PureSalmon, entreprise à l'origine du projet en Gironde.
3 min de lecture

Après les feux en Gironde, l’État autorise le projet de mégaferme de saumons

3 min de lecture

Analyse : les Français font-ils avant tout confiance au RN contre les incendies ?

7 min de lecture

Comment les data centers réchauffent nos villes (1/2)

Capture d'écran d'un projet de mégaferme de saumon par PureSalmon, entreprise à l'origine du projet en Gironde.
3 min de lecture

Après les feux en Gironde, l’État autorise le projet de mégaferme de saumons

5 min de lecture

« Le monde paysan a peur » : les récoltes s’effondrent après un début d’été catastrophique

7 min de lecture

Canicules : comment calculer le nombre de morts de la chaleur ?

8 min de lecture

Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : la fin de l’anonymat en ligne ?

L'INFOGRAPHIE À
LA UNE

Des infographies pour tout retenir et diffuser l’information autour de vous et sans modération !

Accéder aux infographies
Agrandir
Accéder aux infographies

SOCIÉTÉ

Tout voir
Taxe carbone
9 min de lecture

Taxe carbone : tout savoir en 10 questions

3 min de lecture

Analyse : les Français font-ils avant tout confiance au RN contre les incendies ?

7 min de lecture

Comment les data centers réchauffent nos villes (1/2)

Capture d'écran d'un projet de mégaferme de saumon par PureSalmon, entreprise à l'origine du projet en Gironde.
3 min de lecture

Après les feux en Gironde, l’État autorise le projet de mégaferme de saumons

3 min de lecture

Analyse : les Français font-ils avant tout confiance au RN contre les incendies ?

7 min de lecture

Comment les data centers réchauffent nos villes (1/2)

Capture d'écran d'un projet de mégaferme de saumon par PureSalmon, entreprise à l'origine du projet en Gironde.
3 min de lecture

Après les feux en Gironde, l’État autorise le projet de mégaferme de saumons

5 min de lecture

« Le monde paysan a peur » : les récoltes s’effondrent après un début d’été catastrophique

7 min de lecture

Canicules : comment calculer le nombre de morts de la chaleur ?

8 min de lecture

Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : la fin de l’anonymat en ligne ?

LES OUTILS BONPOTE

Accéder à la boite à outils
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder
Accéder à la boite à outils

LES AUTEURS À LA UNE

Bon Pote, c’est aussi des auteurs ayant participé à la rédaction des articles et une équipe qui travaille chaque jour pour vous informer.

L’équipe derrière Bon Pote
L’équipe derrière Bon Pote

Vous en avez marre deS caniculeS ?

Marre de la chaleur et du mauvais traitement du sujet dans les médias ?

Soutenez Bon Pote si vous en avez les moyens, on a besoin de vous pour nous renforcer et multiplier notre impact !

Je soutiens Bon Pote à partir d'1€

Menu

ARTICLES

Les plus récents

Écologie

Climat & Biodiversité

Énergies

Mobilité

Agriculture

Solutions

Banque & Finance

Société

Tout dans écologie →

GAFAM

IA

Empreinte

Réseaux sociaux

Outils

Société

Tout dans numérique →

Politique

Justice sociale

Médias

Luttes

Tout dans démocratie →

Articles

Enquêtes

Interviews

Actualités

Tout pour commencer

Une série d’articles pour ceux qui ne savent pas par où commencer !

Les bases techniques

Une série d’articles pour comprendre
les bases techniques du réchauffement climatique

Tous les parcours thématiques

+13 parcours à découvrir

Infographies

Les dons sont déductibles d'impôts

Soutenez notre indépendance !

Bonpote est 100% financé par ses lecteurs, rejoignez nos bons potes.

Rejoindre le club

OUTILS

La Graphothèque

Comprendre le climat et l’environnement par les données

Le Diner du siècle

Un simulateur de repas de famille pour apprendre à débunker

Bonnes ressources

Nos recommandations à suivre, à lire, à écouter et à regarder !

Calculer son empreinte carbone

Le premier réflexe à avoir pour comprendre son impact individuel

Trajet en avion

Calculer l’impact d’un trajet en avion

Trajet en ferry

Calculer l’impact d’un trajet en ferry

Piscine individuelle

Pour calculer l’impact d’une piscine individuelle

BONPOTE

Nous soutenir

Nous contacter

À propos

reçevez notre
lettre hebdomadaire

Un rendez-vous hebdomadaire avec un article phare, une infographie, les temps forts de la semaine et nos suggestions culture 

S'inscrire
Facebook Instagram Linkedin Youtube Mastodon Discord

OUTILS

La Graphothèque

Comprendre le climat et l’environnement par les données

Le Diner du siècle

Un simulateur de repas de famille pour apprendre à débunker

Bonnes ressources

Nos recommandations à suivre, à lire, à écouter et à regarder !

CALCULATEURS

Calculer son empreinte carbone

Le premier réflexe pour comprendre son impact individuel

Trajet en avion

Calculer l’impact d’un trajet en avion

Trajet en ferry

Calculer l’impact d’un trajet en ferry

Piscine individuelle

Pour calculer l’impact d’une piscine individuelle

La Graphothèque

Nouveau !

Notre nouvel outil, pour tout comprendre sur l’environnement et le climat, en graphes

Découvrir‎ ‎ ‎→

Les plus récents

Climat & Biodiversité

Énergies

Mobilité

Agriculture

Solutions

Banque & Finance

Société

Tout dans écologie →

GAFAM

IA

Empreinte

Réseaux sociaux

Outils

Société

Tout dans numérique →

Politique

Justice sociale

Médias

Luttes

Tout dans démocratie →

Articles

Enquêtes

Interviews

Actualités

Tout pour commencer

Une série d’articles pour ceux qui ne savent pas par où commencer !

Les bases techniques

Une série d’articles pour comprendre
les bases techniques du réchauffement climatique

Tous les parcours thématiques

+13 parcours à découvrir

Infographies

Soutenez notre indépendance !

Bonpote est 100% financé par ses lecteurs, rejoignez nos bons potes.

Rejoindre le club

CATÉGORIES

Parus récemment‎ ‎ ‎→

ÉCOLOGIE

Climat & Biodiversité

Énergies

Mobilité

Agriculture

Solutions

Banque & Finance

Société

NUMÉRIQUE

GAFAM

IA

Empreinte

Réseaux sociaux

Outils

DÉMOCRATIE

Politique

Justice sociale

Médias

Luttes

Droits

FORMATS

Articles

Enquêtes

Interviews

Actualités

PARCOURS THÉMATIQUES

Tout pour commencer

Pour ceux qui ne savent pas par où commencer !

Les bases techniques

Pour comprendre les bases du réchauffement climatique

Tous les parcours

+13 parcours à découvrir