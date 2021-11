La masculinité toxique sur les réseaux sociaux

J’ai commencé cet article sur la masculinité toxique il y a un peu plus d’un an, pensant que je n’allais jamais le publier. Je pensais que cela sortait un peu de la ligne éditrice de Bon Pote. Je me trompais : c’est tout à fait à propos.

Voilà bientôt 3 ans que j’écris et que je prête attention aux personnes qui interagissent sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur les pages Bon Pote ou ailleurs, le constat est le même : les commentaires agressifs et insultants viennent uniquement de la part d’hommes. Quand cela me concerne, je passe outre : j’ai bac+5 en troll, et j’ai plus de peine pour l’homme que je vois s’énerver en commentaire qu’autre chose. En revanche, cela blesse d’autres personnes et les empêche de s’exprimer. Remettons donc 2-3 pendules à l’heure.

“C’est n’importe quoi, pas tous les hommes !“

Je suis persuadé que lire “les commentaires agressifs et insultants viennent uniquement de la part d’hommes” a choqué plusieurs d’entre vous. Premièrement, je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux de Bon Pote et à essayer de trouver un commentaire agressif et insultant de la part d’une femme. C’est simple, en 3 ans, vous n’en trouverez pas un seul.

En revanche, des commentaires agressifs de mecs, vous n’aurez aucun mal à en trouver. Cela n’étonnera personne d’en voir sur Twitter, jungle d’internet où l’on peut insulter, diffamer, menacer, sans vraiment être inquiété. C’est d’ailleurs à peu près la même chose sur Facebook, sur d’autres pages. Exemple récent sur la page de JM. Jancovici lorsqu’un article sur Greta Thunberg avait été posté. Une avalanche d’insultes misogynes, toutes aussi ridicules les unes que les autres :

Source : https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/posts/10159780344817281

Je suis en revanche extrêmement ‘surpris’ de voir des commentaires du même acabit sur Linkedin, un réseau professionnel. Les seuls que j’ai eu à bloquer sont des hommes. Les seuls qui insultent sont des hommes. Et j’ai de la chance, je n’ai pas à supporter les innombrables remarques sexistes que je vois sous d’autres posts, notamment de Juliette Nouel, qui fait un travail remarquable depuis plusieurs années sans avoir eu une seule remarque déplacée.

Stéphane a courageusement effacé son commentaire depuis. Source : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6772864799320625153/

Que se passe-t-il dans votre tête, sincèrement, pour parler à une autre personne de la sorte ? Expliquez-moi, ça m’intéresse. Vraiment.

PS : pour ceux qui viendraient me dire ‘n’importe quoi, j’ai déjà vu une femme qui‘. C’est très bien. Un exemple vs des milliers ne remet absolument pas en cause l’idée principale : la masculinité toxique. Ce n’est pas une exception qui va infirmer un problème systémique.

Masculinité toxique : toujours les mêmes profils

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que j’ai très rarement (jamais ?) vu une femme climatosceptique en commentaire. En revanche, des génies qui viennent vous dire que le GIEC est payé par les lobbies, que le réchauffement est uniquement naturel, que ça a toujours changé… j’ai des centaines d’exemples, ne bougez pas !

Par exemple, ce post Facebook avec une photo du même glacier à environ 100 ans d’intervalle. Plus de 9000 partages, et un niveau en commentaires… C’est un best of d’hommes qui viennent vous expliquer comment ça marche, parce qu’eux évidemment, ils ont mieux compris que 5 scientifiques français spécialisés sur le sujet. Ce n’est même pas du JAITOUTCOMPRISME, c’est de la bêtise.

Source : https://www.facebook.com/bonpoteofficiel/posts/445363909772640

Malheureusement, malgré le travail des scientifiques, de milliers d’articles peer-reviewed, certains continuent à nier l’évidence. N’étant pas psychologue (car ici, cela relève de la psychologie), je fais désormais confiance à la loi de Brandolini et préfère concentrer mes efforts ailleurs.

Pas touche à ma liberté !

Ce sont très souvent les mêmes profils qui réagissent sur les réseaux. Les mêmes qui crient à l’écologie punitive dès qu’on leur demander de changer. Voici une liste non exhaustive des profils rencontrés depuis 3 ans :

Les néolibéraux et ultralibéraux : ils vous compareront à Staline quand on demande de limiter la vitesse sur l’autoroute.

et ultralibéraux : ils vous compareront à Staline quand on demande de limiter la vitesse sur l’autoroute. Les conservateurs : très souvent des hommes en bonne situation économique qui souhaitent voir perdurer le Business as Usual (le titre sur Linkedin traduit souvent une position sociale élevée)

: très souvent des hommes en bonne situation économique qui souhaitent voir perdurer le Business as Usual (le titre sur Linkedin traduit souvent une position sociale élevée) Les “viandards” : ils adorent se moquer des végétariens ou végans, crient au régime totalitariste lorsqu’un maire propose de réduire la consommation de viande dans les menus des cantines, etc. En 2021, ils en sont même à poster des photos du plus gros steak possible sous les profils des végans. Et ouais, un vrai mec, ça mange de la viande, et ça le fait savoir.

: ils adorent se moquer des végétariens ou végans, crient au régime totalitariste lorsqu’un maire propose de réduire la consommation de viande dans les menus des cantines, etc. En 2021, ils en sont même à poster des photos du plus gros steak possible sous les profils des végans. Et ouais, un vrai mec, ça mange de la viande, et ça le fait savoir. Les défenseurs de l’avion : entre whataboutisme, mauvaise foi, argument fallacieux et insultes quotidiennes, ils ont été très virulents pendant la Covid. Suggérez qu’il faille diminuer le trafic aérien pour respecter nos engagements climatiques et vous serez forcément un “abruti qui n’a rien compris“.

: entre whataboutisme, mauvaise foi, argument fallacieux et insultes quotidiennes, ils ont été très virulents pendant la Covid. Suggérez qu’il faille diminuer le trafic aérien pour respecter nos engagements climatiques et vous serez forcément un “abruti qui n’a rien compris“. Les amoureux du SUV : dans la vie, l’important, c’est d’avoir la plus grosse. Si possible avec un gros moteur, pour aller très vite. Les piétons et les cyclistes ? Ils nous emmerdent, ils n’ont qu’à avoir un SUV, comme tout le monde.

Certains vont bien sûr penser que j’exagère ? Peut-être. Mais avez-vous entendu parler du rolling coal ? Cette pratique qui consiste à modifier un moteur diesel afin d’émettre une épaisse fumée noire polluant l’air environnant. C’est ainsi que des hommes se filment et postent leur vidéos sur les réseaux sociaux en train d’enfumer un écolo (ou un conducteur de Tesla, parce que Tesla c’est écolo pour un américain). Imaginez le cheminement d’un homme pour qu’il se lève un matin et se dise “aujourd’hui j’vais envoyer de la fumée bien polluante sur le visage d’un écolo.” C’EST MARRANT NON ?

Mais ce n’est pas tout. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin.

La question du genre, la goutte d’eau du vrai mâle

Sans aucune équivalence, ce qui déclenche systématiquement le plus de réactions haineuses sont les articles qui traitent de la question du genre. Je m’y attendais, mais lorsque nous avons posté l’interview de Stacy Algrain sur l’écoféminisme, ce fut un torrent d’insultes et de remarques en tout genre, notamment sur son physique. Première fois que je constatais des remarques sur le physique d’une personne interviewée. Quand vous n’avez rien à dire sur le message, attaquez le messager. Intelligent.

Maintenant que vous avez cela en tête, prêtez attention aux prochaines publications sur le genre, et/ou en lien avec l’environnement. C’est à chaque fois un sans faute. Il est par ailleurs arrivé la même chose à Michael Correia, journaliste chez Médiapart, lorsqu’il a publié un article sur la “pétro-masculinité“. Les commentaires n’ont encore pas volé bien haut :

Source : https://twitter.com/MickaCorreia/status/1396748132499824642?s=20

La question du genre est une question de pouvoir : diminuer le privilège masculin et partager le pouvoir avec les femmes est perçu par certains comme une menace. Quand on est habitué à être privilégié, l’égalité a le goût de l’oppression. Pourquoi changer l’ordre établi depuis des millénaires ? Vous voyez bien que tout va pour le mieux non ? (Nous y reviendrons, ce sujet mérite un article entier).

“Je vois pas le rapport, c’est pas de la science”

Ce qui me surprend le plus, c’est que plusieurs personnes qui se revendiquent ”scientifiques” ont un regard complètement biaisé sur les études de genre et les sciences sociales en général. Ce sont les mêmes profils qui tentent d’avoir raison dans le débat ENR/Nucléaire toute la journée sur les RS qui viendront vous dire que la sociologie, c’est pas vraiment une science. Pourtant, aux dernières nouvelles, les publications marchent de la même façon : système peer-review, débat, controverse, consensus, etc.

A tous les hommes qui sont venus dire en commentaire que l’intersectionnalité c’était que des conneries : saviez-vous que le GIEC traite le sujet dans le chapitre 13 du groupe de travail 2 du 5ème rapport ? Il est ainsi mis en évidence la vulnérabilité multidimensionnelle induite par les dimensions croisées de l’inégalité, des voies de développement socio-économique, et du changement climatique et des réponses au changement climatique. La vulnérabilité dépend des structures de la société qui déclenchent ou perpétuent l’inégalité et la marginalisation – pas seulement la pauvreté monétaire, le lieu ou une dimension de l’inégalité en soi, comme le genre.

Source : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap13_FINAL.pdf

Encore une autre précieuse source que je vous invite à lire entièrement, cet article de Carbon Brief qui met en évidence que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être touchées par l’insécurité alimentaire liée au climat et sont également plus susceptibles de souffrir de maladies mentales ou de violence conjugale à la suite d’événements climatiques extrêmes.

Source : https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-disproportionately-affects-womens-health

Ces travaux multidisciplinaires sont là pour deux choses : comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là (et le moins que l’on puisse dire, c’est que tous les indicateurs climatiques sont dans le rouge), et comment (rapidement) changer pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Il serait également bon d’arrêter de brandir la science quand cela vous arrange messieurs !

PS : si vous souhaitez creuser ces sujets, les travaux de Kimberlé Crenshaw sur l’intersectionnalité sont incontournables. Vous pourrez également relire les travaux dans le 5ème rapport du GIEC, en attendant le prochain rapport (AR6), qui traitera les questions du genre en profondeur.

Le mot de la fin

J’ai finalement décidé de publier cet article car je suis convaincu que tout le monde peut changer. J’ai bon espoir qu’une personne qui colle une photo d’un steak en commentaire d’une page Vegan se comporterait différemment s’il prenait 1h de son temps pour discuter avec la personne. Peut-être que ceux qui insultent les ‘écolos’ à longueur de journée finiront par se demander ‘mais au fait, pourquoi ils nous emmerdent avec le climat ?’.

Outre cette volonté de prise de conscience, il serait souhaitable que ceux qui pensent avoir la science infuse se taisent un peu. Je suis toujours choqué de constater qu’en moyenne, les hommes n’hésitent jamais à s’exprimer sur tous les sujets, qu’ils les maîtrisent ou pas d’ailleurs ! Taisons-nous un peu. Non seulement cela sera sûrement plus agréable pour tout le monde, mais peut-être que des personnes qui n’osaient pas jusqu’alors s’exprimer, le feront.

