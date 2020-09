Loi de Brandolini : doit-on répondre aux cons ?

Je ne remercierai jamais assez celui qui m’a fait découvrir la Loi de Brandolini. J’ai enfin pu mettre un nom sur ce qui me fait très certainement le plus défaut : savoir si je dois perdre perdre mon temps à répondre à un con.

Il y a deux semaines, j’ai regardé l’interview de Laurent Alexandre chez Sismique et voyant les bêtises s’accumuler, ma nature a pris le pas sur la raison. Partant d’un bon sentiment, j’ai voulu réfuter les arguments fallacieux de Laurent Alexandre… Et bien je ne peux toujours pas dire si je regrette ou pas de m’être prêté à l’exercice. J’ai eu le sentiment de mettre le doigt dans une prise électrique et de prendre des décharges de plus en plus importantes. J’ai quand même passé plusieurs heures à regarder et démystifier une vidéo d’1H32, en étant beaucoup moins calme que l’interviewer…

Avant de plonger dans la Loi de Brandolini, définissons rapidement ce qu’est un ‘con’. Cela pourrait prendre plusieurs heures ! Par chance, la définition wikipédia est relativement complète :

Con est un mot polysémique et un substantif trivial qui désigne à l’origine le sexe de la femme. Au sens figuré, le mot con est aussi un mot vulgaire en général employé comme insulte dans les pays francophones, mais dans un sens très atténué, voire amical, dans le Midi de la France. Il désigne une personne stupide, naïve ou désagréable, de même que ses dérivés « connard » et « connasse ». Con a aussi un emploi impersonnel, souvent dépréciatif dans les expressions « jouer au con », « bande de cons », etc. Le mot dérivé « connerie » désigne une erreur, une bêtise, la stupidité en général.

Bien sûr, pour répondre à la question ‘doit-on répondre aux cons‘, et malgré mon amour du dialogue, c’est ici le sens figuré qui est concerné. En outre, l’intérêt de ce texte est de comprendre ce qu’est La loi de Brandolini et d’y échapper, pas de partir à la chasse aux cons. Comme le disait si bien mon directeur d’études : ‘on est tous le con de quelqu’un‘.

Qu’est ce que la Loi de Brandolini ?

Le nom peut peut-être vous effrayer, mais rassurez-vous, c’est très simple à comprendre. La loi de Brandolini, ou principe d’asymétrie des idioties (en anglais, bullshit asymmetry principle), est un aphorisme énonçant que :

La quantité d’énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d’un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire.

La littérature sur la loi de Brandolini est relativement pauvre, et pour cause : elle est née lors d’un tweet d’Alberto Brandolini en janvier 2013 :

Source : https://twitter.com/ziobrando/status/289635060758507521?s=20

A l’instar de la loi de Poe, la Loi de Brandolini est une loi d’internet, un aphorisme que nous devrions tous toujours garder en tête : ‘cela vaut-il le coup de répondre à/réfuter un mensonge ?’

Quand doit-on répondre aux cons ?

Nous arrivons au cœur du sujet. Comment savoir si cela sera utile ? Si cela ne sera tout simplement pas une perte de temps ? Je vais être honnête, je ne suis pas très bon dans l’exercice. Je pense que tout le monde mérite qu’on lui donne une chance, qu’on passe du temps à l’aider, argumenter, débattre, échanger et s’auto alimenter de remarques constructives. Grossière erreur.

Parfois, discuter avec un con, c’est comme essayer de jouer aux échecs avec un pigeon. Tu as beau être très fort aux échecs, il arrive, renverse les pièces, chie sur l’échiquier et s’en va avec l’air supérieur comme s’il avait gagné.

Ne riez pas, cela m’est déjà arrivé lors d’un déjeuner, quand une collègue m’a d’abord dit qu’Hiroshima avait eu lieu pendant la guerre du Vietnam… Avant de me confirmer que c’était les Etats-Unis qui avaient attaqué le Japon en premier… Bien sûr, je peux vous assurer qu’à la fin du déjeuner, s’il y avait un con, c’était moi : j’étais non seulement un con à ses yeux, mais surtout, j’avais perdu mon temps à essayer de lui rappeler quelques faits historiques. ‘Mais non Marie-Hélène, l’attaque de Pearl Harbor c’était pas après le 11 septembre !’

Ainsi, tout l’exercice repose dans un arbitrage de temps passé/gain. Tout dépend du gain que vous recherchez. Cela peut-être par exemple intéressant si vous souhaitez gagner en notoriété, ou mettre à mal un adversaire politique. Je rejoins également Phil Williamson qui a publié un article dans Nature sur le sujet : nous devrions tous prendre le temps et faire l’effort de corriger la désinformation. C’est par exemple ce qu’a fait avec succès le Réveilleur en reprenant toutes les conneries des climatosceptiques et en réfutant leurs arguments point par point. Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous conseille de regarder ses vidéos, c’est brillant, et vous allez forcément apprendre quelque chose !

De mon côté, je le remercie car il nous permet de gagner un temps considérable pour réfuter les cons climatosceptiques sur les réseaux sociaux. ‘Y a pas de dérèglement climatique’ !! ‘le Réchauffement est 100% naturel !!” -> hop, un lien de la vidéo, 3 secondes d’effort, terminé bonsoir. C’est très intéressant car Le Réveilleur n’a pas seulement rendu service à lui même, mais potentiellement à des milliers de personnes.

Cette situation est cependant rare et il ne sera pas toujours aussi facile d’éviter la Loi de Brandolini. C’est encore une fois situationnel.

Loi de Brandolini et autocritique : où ai-je perdu mon temps (et mon énergie)

Mes interventions sur les réseaux sociaux et mon travail sur Bon Pote partent toujours d’un bon sentiment. Si je vois une erreur, je la signale (si possible en privé), dans le seul et unique but qu’elle soit corrigée. Cette erreur peut être involontaire, ou volontaire… Ce qui a tendance à me rendre un peu plus taquin. Prenons quelques exemples, et commençons par ce tweet envoyé à Air France. Cela m’a pris littéralement 30 sec :

Source : https://twitter.com/bonpoteofficiel/status/1287322345934393346?s=20

Résultat : effet boule de neige, Valérie Masson-Delmotte taguée plusieurs fois sur le sujet, le lendemain elle fait un tweet pour reprendre la communication mensongère d’Air France et ils ont depuis corrigé ce mensonge du ‘vol neutre en CO2’. Pour une connerie un dimanche matin, plutôt satisfait !

Même cas de figure avec Lucie Robequain, rédactrice en chef des Echos, qui avait raconté n’importe quoi dans un court article sur l’économie et particulièrement la décroissance. Ma réponse m’avait pris 10 min, en reprenant point par point ses erreurs. Efficace ! MAIS efficace parce que dans mes réponses, je joins un lien de certains de mes articles (20H+ de travail) et des interviews pour lesquelles j’ai lu la thèse de l’interviewé (une semaine). Voilà pourquoi je souhaite avoir un article à portée de main pour chaque erreur qui revient fréquemment, afin d’y répondre le plus rapidement possible et sans y passer du temps supplémentaire.

Maintenant, pour contrebalancer ces petites victoires, il y a aussi eu des ratés. Je ne sais toujours pas si réfuter les arguments de Laurent Alexandre a été une bonne chose, puisqu’il n’a pas répondu. Je sais qu’il a vu la réponse (il a répondu en MP à un ami ;)) mais il ne m’a pas répondu. J’en conclus que baser ses arguments sur la science ne l’intéresse pas, seul compte l’entertainment. Pour le Mea culpa, il faudra donc repasser.

Un autre exemple de la loi de Brandolini avec Gaël Giraud, que j’ai repris plusieurs fois sur des erreurs. D’abord sur la fermeture des bourses en mars 2020, puis très récemment sur Twitter où il a usé de sophismes en parlant de Trading Haute Fréquence. Je l’ai réfuté, mais… Perte de temps : il ne répond pas sur Twitter ! C’est également une perte de temps pour une autre raison : très peu de personnes sont capables de comprendre et de pouvoir le réfuter sur ce point précis, donc la majorité des personnes lui feront confiance. Avec la notoriété qu’il a et jeté dans la jungle de Twitter (même s’il a tort), s’il y a un con, ce sera moi.

Le mot de la fin

Nous vivons dans un monde complexe où la pensée en silo fait des ravages. Je pense que toute personne avec un cerveau normalement constitué a énormément souffert depuis mars 2020. Les français se sont transformés tour à tour sur les réseaux sociaux en experts finance, virus et fusion nucléaire. Nous avons tous été confrontés à la Loi de Brandolini au moins une fois et avons été pris au piège à répondre à Anonyme972 qui était sûr que la Terre était plate.

Le choix de la photo de l’article n’est d’ailleurs pas un hasard. Didier Raoult a mis en exergue l’ultracrepidarianisme, qui consiste à donner son avis sur des sujets sur lesquels on n’a pas de compétence crédible ou démontrée. Combien de milliers (millions ?) de personnes ont donné leur avis pour raconter n’importe quoi sur la Covid-19 ? Je l’ai remarqué dans mon domaine, alors je n’imagine pas la tonne de conneries qui ont été racontées sur ce virus. Ce n’est donc pas Didier Raoult que je vise particulièrement ici, mais tous les néo-experts qui l’ont suivi aveuglement. Même si Didier, quand il parle de climat, il dit franchement de la merde.



Pour conclure, libre à chacun de répondre ou non aux cons. J’ai tendance à trop le faire, j’espère progresser sur ce point. Rappelez-vous que cela n’est pas forcément une perte de temps, et que vous pouvez aussi retourner la situation à votre avantage. Rappelez-vous d’Alexandria Ocasio-Cortez, qui a littéralement donné une leçon de politique à un gouverneur qui l’avait insultée de ‘fucking bitch’. Résultat, 6 min de monologue où il prend une tornade qui a fait le tour du monde. Loi de Brandolini certes, mais répondre fut sans aucun doute le bon choix.