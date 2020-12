Les meilleures sources sur l’Environnement et le Climat, tous niveaux confondus !

Lorsque l’on commence à s’intéresser à un sujet, il n’est jamais facile de savoir par où commencer. L’objectif de cet article est de faciliter les recherches aux lecteur.ices et également de gagner du temps dans la compréhension de l’enjeu du siècle : la sauvegarde de l’environnement.

S’intéresser à l’environnement et au climat, c’est s’intéresser à absolument tous les sujets : les sciences naturelles, l’énergie, la politique, la philosophie, la psychologie, la sociologie, l’économie, la justice climatique, l’histoire des techniques… La mauvaise nouvelle, c’est que vous ne pourrez jamais dire de votre vivant que vous maîtrisez complètement tous les sujets. La bonne, c’est que grâce aux liens ci-dessous, vous ne pourrez jamais vous ennuyer !

Bien sûr, la catégorisation des liens est subjective et peut être amenée à évoluer. Chacun.e s’est intéressé.e à ces sujets d’une certaine façon et les leviers ne sont pas les mêmes selon les personnes. Si j’avais la solution miracle avec une vidéo de 5 min expliquant tout le problème et comment le régler, nous n’en serions pas là. Cela demande du temps (20H+ pour une compréhension large du problème et un réveil de conscience) ! Mais l’important, c’est bel et bien de commencer.

Exceptionnellement, cet article pourra être mis à jour et complété au fil du temps et avec les différents retours utiles des lecteur.ices. L’ordre n’est pas vraiment volontaire par chapitre, en aucun cas je ne me permettrais d’émettre un jugement de valeur sur ces travaux.



Niveau 1 : découverte

Voici quelques liens qui permettent d’attaquer le sujet. Si vous maîtrisez l’ensemble des sources ci-dessous : FELICITATIONS ! Vous ferez partie des 1% des français dans ce cas (avec un objectif utopique de…10% ?).

– Le « socle d’information initial » de la Convention Citoyenne pour le climat. C’est une excellente synthèse du problème climatique

– Une vidéo très bien faite de 5 min sur le rapport du GIEC sur le Climat décrypté par Citoyens pour le Climat

– Le site du ministère de la transition écologique, notamment pour comprendre les politiques publiques, comme par ex la SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone).

– Le Rapport Grand Public du HCC (Haut Conseil pour le Climat) : encore un très bon travail du HCC avec ce résumé de 12 pages qui se lit facilement.

– IPBES : résumé du rapport de l’IPBES (Plateforme Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la Biodiversité et les Services Écosystémiques (IPBES en anglais). Rappel important : l’environnement, ce n’est pas qu’une histoire de CO 2 !

– Pour les anglophones, la série de 4 vidéos de Nate Hagens Reality 101 : What every student (and citizen) should know

3 sites si vous souhaitez parfaire vos connaissances sur le climat :

– Encyclopédie – environnement

– Climat en question

– Météo France sur la partie changement climatique



Enfin, IMPOSSIBLE de comprendre le monde d’aujourd’hui sans une approche systémique. Impossible de comprendre les problématiques climatiques sans cela. Après avoir échangé avec des étudiants et professeurs d’autres pays, il y a en France un vrai déficit à ce niveau là. J’espère donc que ces 2 courtes vidéos vous seront utiles :



– La pensée systémique (eng)

– Boucles de rétroaction et les rythmes de la nature



Pré-requis niveau 2

Avant de passer au niveau 2, voici 2 séries de vidéos/cours en ligne que j’estime d’utilité publique. Je dis cela rarement, mais c’est le cas.

– Les cours des mines de JM. Jancovici sont une mine d’or : 20h de cours qui vous permettront d’aborder le niveau 2 avec confiance (et de prendre quelques claques au passage). Son site est également une très bonne source d’informations.

– Les vidéos du Réveilleur (Rodolphe Meyer). Travail de vulgarisation qui n’a pas d’égal sur Youtube.

Niveau 2

Une fois les bases maîtrisées, il vous sera plus facile d’aborder le contenu des rapports/sites/vidéos qui suivent. Il n’y a pas vraiment d’intérêt à lire directement les contenus suivants si vous n’avez pas les pré-requis (qui demandent déjà des dizaines d’heures d’apprentissage).

– Le GIEC (IPCC) : Il est important de faire la distinction entre :

1) Les rapports d’évaluation (AR, Assessment Report, publiés tous les 4/6 ans et faisant une synthèse globale des connaissances sur le changement climatique) et les rapports spéciaux (SR, Special Report, plus courts et dédiés à des questions précises)

2) Les différentes parties : rapports complets (divisés en chapitres, on parle d’autour de 1000 pages pour un rapport spécial ou pour un rapport d’un des trois groupes de travail qui forment un rapport d’évaluation) / / résumés techniques des travaux de groupes (TS, Technical Summary) / rapport de synthèse (SYR, Synthesis Report qui résume le travail des trois groupes dans le cadre d’un rapport d’évaluation) / résumés pour les décideurs (SPM, Summary for Policymakers, un par rapport ainsi que par rapport de groupe de travail)

Si bien sûr vous vous demandiez si le GIEC est une source fiable, je vous invite à lire cet article : ‘Climat, peut-on faire confiance au GIEC‘

Google Scholar : permet de suivre les publications de certains auteurs et d’être informé.e lors de la publication d’un nouvel article.

– Climatoscope : le Climatoscope est une revue francophone de vulgarisation scientifique portant sur les changements climatiques, publiée annuellement et s’adressant à un lectorat averti.

– Carbon Brief : indispensable pour se tenir à jour des dernières nouvelles sur le climat

– Le site de la NASA, avec de superbes infographies

– Our world in Data : site très utile lorsque vous cherchez un chiffre sur le climat !

– Le site du MIT sur le climat



– Skeptical Science.com : si vous voulez gagner du temps face aux climatosceptiques…

climatetippingpoint.info : tout savoir sur les points de bascule climatiques

Climate Feedback : site de fackchecking de news, très utile pour repérer certaines grosses bêtises relayées dans la presse !

–Le rapport sénatorial « Adapter la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050 : urgence déclarée » : ce rapport est méconnu du grand public et pourtant indispensable. C’est notamment grâce à ce rapport que j’ai répondu à l’excuse numéro 5 de l’inaction climatique : le Free Rider.

Extractivisme / Matières premières :

– Exploitation des ressources naturelles et échange écologique inégal : une approche globale de la dette écologique

– Le rapport complet du Resource Panel

– L’agence internationale de l’énergie (IAE), qui sert de base pour de nombreux analystes du secteur de l’énergie.

PS : je recommande de vous servir des chiffres et d’en tirer vos propres interprétations. Par exemple, l’IAE nous promet une belle croissance verte avec un joli découplage mondial. Maintenant que vous avez les bases avec tous les liens précédents, vous pourrez tirer votre propre conclusion de la faisabilité de cette croissance verte.

Associations / Engagement

Une fois arrivé.es à la 5ème étape du deuil, vous aurez compris que la solution, c’est de passer à l’action ! Voici une liste (non exhaustive) d’associations/think tank qui œuvrent au quotidien pour alerter sur le changement climatique :

– La fresque du climat : apprendre sur le climat de façon ludique, je recommande vivement !

– Avenir climatique : du contenu et des MOOCs de qualité

– Shift Project : le think tank de Jean Marc Jancovici avec une équipe de bénévoles très motivé.es

– Pour un réveil écologique : Si vous êtes étudiant ou jeune diplôme, il faut les rejoindre !

– Low tech lab : projets et actions pour faire connaître et partager la philosophie low-tech (chère à Philippe Bihouix !)

– Notre affaire à tous : association dédiée à la justice climatique. Je vous recommande de vous abonner à la Newsletter IMPACT sur les inégalités climatiques.



Enfin, pensez à calculer votre empreinte carbone (en 5 min) via ce simulateur d’Ecolab : c’est ce qui a (et de loin) le mieux marché pour éveiller les consciences !

Les comptes twitter (et autres réseaux sociaux) à suivre

Les réseaux sociaux peuvent être un calvaire, mais aussi très utiles lorsque l’on s’en sert à bon escient. Il y a quelques mois encore, je détestais Twitter, mais j’ai commencé à suivre quelques personnes et cela m’a clairement aidé à accélérer ma compréhension sur beaucoup de sujets transverses. La liste des personnes comptes à suivre ci-dessous n’est pas exhaustive : pour plus de suggestions, vous pouvez également regarder les comptes que je suis sur Twitter (je ne suis quasiment exclusivement que des gens intéressants… et 2-3 membres du gouvernement).

– Valérie Masson-Delmotte, Vice présidente du GIEC et certainement parmi les personnes les plus compétentes au monde sur son sujet

– Christophe Cassou, Directeur de Recherche au CNRS, Climatologue et lead author du prochain rapport du GIEC (AR6)

– Julia Steinberger, lead author du GIEC et (entre autres) autrice du papier des discourses of climate delay

– Jason Hickel : auteur de The Divide et Less is More

– Sylvestre Huet : meilleur journaliste scientifique français ?

– Laydgeur : vulgarisateur des questions climatiques, il propose un #quizzenergieclimat tous les soirs !

– Tristan Kamin : ingénieur en sûreté nucléaire, ses posts sur le nucléaire sont très instructifs

– Matthieu Auzanneau, auteur de l’Or noir (must read)

– Nicolas Goldberg, Consultant dans le domaine de l’énergie et militant insatiable pour le climat !

– Cet imposteur, qui raconte n’importe quoi 98% du temps.



Sur Linkedin :

– Juliette Nouel : incontournable sur Linkedin, à suivre absolument

– L’indispensable Jean Marc Jancovici, pourfendeur du greenwashing !

– Maxence Cordiez et ses posts toujours très intéressants sur l’énergie et le climat



Les inclassables

Il existe quelques sites et/ou personnes qui font également de très bons travaux mais plus difficiles à classer dans une catégorie. J’aurais pu y glisser mes favoris internet, mais je crois qu’avec tous les liens de l’article, il y a déjà plusieurs centaines d’heures de contenu !



– L’agence de la Transition Ecologique (ADEME) : Site de référence français, notamment pour tout ce qui concerne les ACV

– Carbone 4 et ses études toujours très instructives

– B&L Evolution et son étude sur le secteur aéronautique

– Un débat intéressant entre les équipes de Negawatt et du Shift Project

– The limits to growth, à lire en anglais, pour éviter les mauvaises traductions et interprétations



–EN ROADS : un simulateur où l’on peut jouer avec plusieurs variables pour tenter de rester sous les 2 degrés !

– 2 MOOCs : un sur les causes et enjeux du changement climatique et un deuxième sur la biodiversité

– la SDG Academy et ses MOOCs sur le développement durable (en anglais)



– Timothée Parrique et ses travaux sur la Décroissance

– Notre interview avec Olivier Fontan, directeur exécutif du HCC

– Le travail remarque d’Emmanuel Pont sur la démographie

Merci aux contributeurs (Loïc Giaccone & Greg de Temmerman) et aux contributions à venir !